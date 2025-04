I Cani | un ritorno che ha il sapore dell’evento

Leggi su Ildenaro.it

Questo venerdì di nuova musica si apre con unche ha il: I, il progetto musicale di Niccolò Contessa, torna a sorpresa — senza alcun annuncio — con un nuovo album intitolato “Post Mortem” , a nove anni di distanza dalla sua ultima pubblicazione.Tredici tracce che segnano un rientro in grande stile per uno degli artisti simbolo dell’indie italiano degli anni ’10, un decennio in cui Contessa ha saputo raccontare come pochi altri le inquietudini, i sogni e le contraddizioni della sua generazione, attraverso dischi che sono diventati veri e propri cult, come il sorprendente album d’esordio “Glamour”.Post Mortem arriva come un regalo inaspettato, ma profondamente desiderato: un album che richiama le atmosfere malinconiche e taglienti che hanno reso Iun punto di riferimento, pur suonando maturo, consapevole e attuale.