Giornata della trasparenza Oliviero | Dal consiglio grande impegno per trasparenza e partecipazione

consiglio Regionale della Campania è un'amministrazione estremamente trasparente che pubblicizza tutti gli atti che produce e 'la Giornata della trasparenza' rappresenta un'importante occasione per rimarcare questo tema e per implementare le azioni per la trasparenza, l'accesso e la partecipazione democratica".E' quanto ha affermato il Presidente del consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, stamani, nell'Aula consiliare, intervenendo ai lavori della Giornata della trasparenza, tra obblighi di pubblicazione, accesso e privacy' ."Sono tante le iniziative che il consiglio promuove per favorire il coinvolgimento democratico ed avvicinare i cittadini alla pubblica amministrazione – ha aggiunto Oliviero -, una di queste è 'Ragazzi in Aula' con la quale gli alunni portano le loro proposte di legge all'attenzione del consiglio e, probabilmente, nel prossimo consiglio, ne avremo un paio all'ordine del giorno".

