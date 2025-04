G20 la recensione | Viola Davis scivola in un thriller politico prevedibile

Viola Davis, Anthony Anderson, Marsai Martin, Ramón Rodríguez, Antony Starr, Douglas Hodge, Elizabeth Marvel, Sabrina Impacciatore, Clark Gregg. Genere: Azione, thriller. Durata: 108 minuti. Dove l’abbiamo visto: su Prime Video.Trama: Durante il vertice del G20 a Città del Capo, la presidente degli Stati Uniti Danielle Sutton (Viola Davis) si trova a dover affrontare un attacco terroristico che minaccia la sicurezza dei leader mondiali e della sua stessa famiglia. Con le sue competenze militari e politiche, la presidente Sutton deve orchestrare una risposta per proteggere tutti e sventare la crisi imminente.A chi è consigliato? Agli appassionati di thriller politici adrenalinici e a chi apprezza storie di leadership femminile forte e determinata. Cinemaserietv.it - G20, la recensione: Viola Davis scivola in un thriller politico prevedibile Leggi su Cinemaserietv.it Il film: G20, 2025. Diretto da: Patricia Riggen. Cast:, Anthony Anderson, Marsai Martin, Ramón Rodríguez, Antony Starr, Douglas Hodge, Elizabeth Marvel, Sabrina Impacciatore, Clark Gregg. Genere: Azione,. Durata: 108 minuti. Dove l’abbiamo visto: su Prime Video.Trama: Durante il vertice del G20 a Città del Capo, la presidente degli Stati Uniti Danielle Sutton () si trova a dover affrontare un attacco terroristico che minaccia la sicurezza dei leader mondiali e della sua stessa famiglia. Con le sue competenze militari e politiche, la presidente Sutton deve orchestrare una risposta per proteggere tutti e sventare la crisi imminente.A chi è consigliato? Agli appassionati dipolitici adrenalinici e a chi apprezza storie di leadership femminile forte e determinata.

Ecco com'è G20, il film action con Viola Davis su Prime Video. G20, recensione: Viola Davis versione POTUS e un action movie al momento sbagliato. G20 recensione film di Patricia Riggen con Viola Davis [Amazon Prime Video Anteprima]. Mitra, azione e Viola Davis Presidente degli Stati Uniti: su Prime Video il thriller politico “G20”. G20 (2025): la recensione del film action con Starr e Davis (su Prime Video). G20 - La recensione. Ne parlano su altre fonti

G20, la recensione: Viola Davis scivola in un thriller politico prevedibile - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

G20, recensione: Viola Davis versione POTUS e un action movie al momento sbagliato - Non siamo più nel 1997 (quando uscì Air Force One). Parteggiare per un gruppo di leader politici, oggi, sembra anacronistico, tanto che G20 non riesce mai del tutto a coinvolgere, risultando quantomen ... (msn.com)

G20 (2025): la recensione del film action con Starr e Davis (su Prime Video) - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)