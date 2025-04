LIVE F1 GP Bahrain 2025 in DIRETTA | Norris comanda la FP1 3 Hamilton Antonelli fermato da un problema tecnico

DIRETTA LIVELA DIRETTA LIVE DI FP1 E PRE-QUALIFICHE DI MOTOGP ALLE 14.45 E 19.0014.29 1? alla fine della FP1.14.28 Una sessione, come detto, tutta da interpretare per via di una pista molto scivolosa.14.27 Hamilton migliora e porta la Ferrari in terza posizione a 0.596 da Norris.14.25 Hamilton nel frattempo va in pista con le gomme soft.14.23 In tutto questo Beganovic si è portato in 12ma posizione con le gomme soft a 1.851 dalla vetta.14.20 Ultimi 10? alla fine della FP1.14.18 McLaren molto bilanciata soprattutto nel secondo settore. Hamilton prosegue nel suo turno un po’ “oscuro”, lavorando solo con le mescole dure.14.16 1:33.204 per Lando Norris che suona la campana e con le gomme soft si porta in vetta.14.13 Una sessione, oggettivamente, poco significativa per le temperature con cui si sta girando. Oasport.it - LIVE F1, GP Bahrain 2025 in DIRETTA: Norris comanda la FP1, 3° Hamilton. Antonelli fermato da un problema tecnico Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP1 E PRE-QUALIFICHE DI MOTOGP ALLE 14.45 E 19.0014.29 1? alla fine della FP1.14.28 Una sessione, come detto, tutta da interpretare per via di una pista molto scivolosa.14.27migliora e porta la Ferrari in terza posizione a 0.596 da.14.25nel frattempo va in pista con le gomme soft.14.23 In tutto questo Beganovic si è portato in 12ma posizione con le gomme soft a 1.851 dalla vetta.14.20 Ultimi 10? alla fine della FP1.14.18 McLaren molto bilanciata soprattutto nel secondo settore.prosegue nel suo turno un po’ “oscuro”, lavorando solo con le mescole dure.14.16 1:33.204 per Landoche suona la campana e con le gomme soft si porta in vetta.14.13 Una sessione, oggettivamente, poco significativa per le temperature con cui si sta girando.

