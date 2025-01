Donnapop.it - Belen e quella frase che punge Stefano De Martino: ecco cosa ha detto, il pubblico è dalla sua parte

Rodriguez eDehanno avuto una lunga storia d’amore, costellata da alti e bassi; nonostante tutto, oggi – in un momento in cui sembra che la separazione sia definitiva – hanno ritrovato un equilibrio per il bene di Santiago, il loro unico figlio.Come sappiamo, attualmente la showgirl argentina è conduttrice del programma Amore alla prova – La crisi del settimo anno, in onda su Real Time. Proprio durante una puntata della sua trasmissione,ha portato sul piccolo schermo la sua esperienza. Sebbene non abbia citato il nome dell’ex marito, in tanti hanno pensato si riferisse a lui.Ma non è finita qui! Di recente, anche– conduttore di Affari Tuoi – ospitando una coppia di concorrenti, ha chiesto loro come si supera la crisi del settimo anno, aggiungendo che lui non ci sia mai arrivato.