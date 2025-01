Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 08-01-2025 ore 17:10

dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Cecilia sala è libera l’annuncio arriva da Palazzo Chigi ha fatto sapere che l’aereo che porta a casa la giornalista italiana è Decollato da Teheran poco dopo le 11 questa mattina la riporta il 20 non era stata rinchiusa nella prigione di evin il 19 dicembre scorso è stata Dunque liberata dopo 20 giorni di detenzione l’aereo della Presidenza del Consiglio che ha riportato in Italia Cecilia sala è arrivato a Ciampino la prendere meloni ha sentito personalmente i genitori per comunicare il rientro della giornalista grazie ad un intenso lavoro su canali diplomatici ed intelligence la nostra connazionale è stata rilasciata dalle autorità italiane stavi entrando in Italia è la presidente del Consiglio Ministri e gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile Il ritorno di Cecilia permettendole di riabbracciare i suoi familiari e colleghi a quanto si apprende andato personalmente atterrare il direttore della Giovanni Caravelli a prendere la giornalista l’iran attraverso il divertimento meglio della cultura il ministero della guida islamica si è limitato per ora a confermare la notizia dall’Europa agli Stati Uniti passando per il Medio Oriente alla lagnoso della Liberazione ha fatto il giro del mondo diventando una delle principalidi apertura dei siti dei diversi media internazionali quindi gli esseri Trump e senza freni a 13 giorni dall’insediamento ho visto alla Casa Bianca in conferenza stampa mar-a-lago il presidente eletto degli Stati Uniti non esclude l’uso della forza militare per un eventuale riconquista del Canale di Panama che te la nazione della Groenlandia minaccia adatti alla Danimarca e l’uso della forza economica con camera mentre annuncia l’intenzione di cambiare il nome al golfo del Messico lo chiameremo Golfo d’America Che bel nome dice quanta la nato il daikon confermate la prima volta la notizia secondo cui chiederai alleati il 5% del PIL e invece del 2% attuale non faremo anche un passo indietro la replica del governo di Ottawa bucciata intanto la richiesta del daikon per il rinvio della sentenza Stormy Daniels e decisione della Corte d’Appello di New York resta fissata 10 gennaio che è Mark Zuckerberg si inchina a Trump in un posto annuncia che metà chiude il programma di fact-checking su Facebook e Instagram negli Stati Uniti lavoreremo con il presidente Taranto per restringere i governi del mondo che se la prendono con le società americane e premono per una censura Maggiore afferma il CEO del social network che accusa l’Europa di avere un sempre crescente numero di leggi che istituzionalizza non la censura e rendono più di legalizzare qualsiasi innovazione lì in Italia intanto sale la tensione sulle protesi d’accordo con Space X però fantastico anche altri paesi in Europa chiederanno di usufruirne scrive elon musk su X rispondendo vieni che glielo aveva definito un’opportunità è una torto con l’Italia opposizione all’attacco chiedo una meloni di riferire in Parlamento era l’ultima notizia per il momento nel formazione torna la prossima edizione linea alla regia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa