Notizieaudaci.it - Michelle Williams scandalizza e commuove in Dying for Sex: malattia, eros e libertà

Leggi su Notizieaudaci.it

Una storia vera che tocca nel profondoDal 4 aprile 2025 arriva in streaming su Disney+ “for Sex”, la nuova serie FX Originals basata sull’omonimo podcast cult. Protagonista assoluta è, in uno dei ruoli più coraggiosi e intensi della sua carriera, affiancata dalla brillante Jenny Slate. Gli otto episodi saranno disponibili tutti insieme per un binge-watching che promette emozioni forti, risate inaspettate e una potente riflessione sul corpo, la sessualità e lafemminile.Chi era Molly Kochan, la donna che ha ispirato la serie“Vorrei poter concludere la mia storia d’ospedale con un racconto romantico su un uomo che mi ha travolta. Ma mi sono innamorata. Di me stessa.”Sono parole di Molly Kochan, autrice e protagonista del podcast originale che ha ispirato la serie.