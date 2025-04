Tradimento replica puntate serali 4 aprile 2025 | Video Mediaset

aprile – con la soap Tradimento (Aldatmak). Ecco i Video per rivedere gli episodi 130, 131 e 132 in replica streaming.Ilknur si reca nell’albergo dove alloggia Tarik e, gentilmente, gli chiede di perdonare Yesim per il suo brutto carattere ma cerca in lui un po’ comprensione.Selin rivela a Tolga che Oylum aspetta un bambino e lui rimane sconvolto; resasi conto della sua reazione, lei fa una scenata di gelosia.Tarik continua a ricattare Umit, questa volta offrendogli un biglietto di andata e ritorno per andare a trovare la figlia, Deniz, in Svezia. Superguidatv.it - Tradimento, replica puntate serali 4 aprile 2025 | Video Mediaset Leggi su Superguidatv.it Triplo appuntamento stasera – venerdì 4– con la soap(Aldatmak). Ecco iper rivedere gli episodi 130, 131 e 132 instreaming.Ilknur si reca nell’albergo dove alloggia Tarik e, gentilmente, gli chiede di perdonare Yesim per il suo brutto carattere ma cerca in lui un po’ comprensione.Selin rivela a Tolga che Oylum aspetta un bambino e lui rimane sconvolto; resasi conto della sua reazione, lei fa una scenata di gelosia.Tarik continua a ricattare Umit, questa volta offrendogli un biglietto di andata e ritorno per andare a trovare la figlia, Deniz, in Svezia.

