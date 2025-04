Papa Francesco migliora e in Vaticano si studia una sorpresa all?Angelus L' attesa dei fedeli

Papa seduto in carrozzina sul balconcino dell?ospedale mentre a fatica, nel microfono, soffiava. Ilmessaggero.it - Papa Francesco migliora e in Vaticano si studia una «sorpresa» all?Angelus. L'attesa dei fedeli Leggi su Ilmessaggero.it Negli occhi di milioni di persone è ancora viva l?ultima immagine temporale delseduto in carrozzina sul balconcino dell?ospedale mentre a fatica, nel microfono, soffiava.

Papa Francesco, migliora infezione: al Pontefice serve meno ossigeno. Papa Francesco, nuovo bollettino: "Miglioramento, anche se lento e graduale"/ Ipotesi saluto per. Papa Francesco, analisi confermano miglioramenti: domenica possibile Angelus con nuova modalità. Il Papa continua i progressi, migliora la voce, ossigeno ridotto. Papa Francesco, migliora infezione: al Pontefice serve meno ossigeno. Papa Francesco prosegue fisioterapie respiratoria e motoria: migliorano voce e mobilità. Ne parlano su altre fonti

Papa Francesco migliora e in Vaticano si studia una «sorpresa» all’Angelus. L'attesa dei fedeli - Negli occhi di milioni di persone è ancora viva l’ultima immagine temporale del Papa seduto in carrozzina sul balconcino dell’ospedale mentre a fatica, nel microfono, ... (ilmessaggero.it)

Papa Francesco al chiuso di Santa Marta prosegue le cure, la voce è un po' migliorata: crescono le attese di rivederlo in video domenica - Al chiuso di Santa Marta Papa Francesco migliora lentamente, assicurano fiduciosi in Vaticano. Sono quasi due settimane che Bergoglio è stato dimesso dal Gemelli e ad oggi non si sa ancora ... (msn.com)

Papa Francesco, migliorano voce e mobilità. Pronta la sorpresa per l'Angelus - Papa Francesco, rientrato in Vaticano il 23 marzo dopo la lunga degenza al Policlinico Gemelli, continua le terapie respiratorie e motorie. La sala ... (iltempo.it)