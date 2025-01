Lanazione.it - Studenti del Pascoli occupano la scuola: “Anni di tensioni e frustrazioni accumulate”

Firenze, 8 gennaio 2025 –occupato. Questa mattina, glidel liceodi viale Don Minzoni hanno occupato la sede centrale e bloccato l'ingresso delle succursali delle Cure e di Campo di Marte per esprimere il loro dissenso verso la dirigenza scolastica. La protesta, scrivono i ragazzi, “arriva dopodi”. In un comunicato diffuso dagli, viene sottolineato come questa decisione non sia stata presa alla leggera, ma sia il risultato di un lungo periodo di malcontento. “Abbiamo visto ilsvuotarsi dell’armonia e del clima di collaborazione che lo caratterizzava”, si legge nella nota diffusa dai ragazzi. Secondo gli, laè stata progressivamente vessata da “regolamenti restrittivi e da una crescente ossessione per la burocrazia”.