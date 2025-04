Rita De Crescenzo alla manifestazione dei 5 Stelle ora sogna il Senato | Come Cicciolina e Moana Pozzi

Rita De Crescenzo ha deciso: raggiungerà Roma in van, non in pullman. Ma assicura che sarà presente alla manifestazione promossa dal Movimento 5 Stelle contro il riarmo. Chi l’abbia realmente invitata resta un mistero, alimentato da lei stessa con un pizzico di strategia: «Non posso ancora rivelarlo, lo dirò in televisione», dichiara con sicurezza crescente. . Rita De Crescenzo alla manifestazione dei 5 Stelle, ora sogna il Senato: “Come Cicciolina e Moana Pozzi” L'Identità. Lidentita.it - Rita De Crescenzo alla manifestazione dei 5 Stelle, ora sogna il Senato: “Come Cicciolina e Moana Pozzi” Leggi su Lidentita.it Deha deciso: raggiungerà Roma in van, non in pullman. Ma assicura che sarà presentepromossa dal Movimento 5contro il riarmo. Chi l’abbia realmente invitata resta un mistero, alimentato da lei stessa con un pizzico di strategia: «Non posso ancora rivelarlo, lo dirò in televisione», dichiara con sicurezza crescente. .Dedei 5, orail: “” L'Identità.

