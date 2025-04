Trump ha evitato la terza guerra mondiale e non solo | le parole dell’inviato russo Usa e Russia verso il disgelo

guerra in Ucraina e non solo. L'invitato del Cremlino a Washington, Kirill Dmitriev, ha spiegato che negli ultimi giorni sono stati fatti "tre passi avanti su un gran numero di questioni" dalle due superpotenze. Inoltre, il delegato ha fatto sapere che "i temi in discussione si erano accumulati in tre anni di assenza quasi totale di comunicazioni fra Russia e Stati Uniti" e per questo motivo "il dialogo e il processo per la soluzione delle questioni aperte, avrà bisogno di tempo, ma (l'inizio) è positivo e costruttivo". Sembra che gli Usa e la Russia siano vicine al disgelo delle loro relazioni e presto saranno definite anche le date per un nuovo turno di colloqui fra i due Paesi: In occasione della visita di Dmitriev, esponente russo di più alto livello negli Stati Uniti dall'inizio dell'invasione in Ucraina, sono state sollevate le sanzioni a suo carico.

"Trump ha evitato la terza guerra mondiale e non solo": le parole dell'inviato russo, Usa e Russia verso il disgelo. Usa-Russia, "tre passi avanti" nei colloqui Washington-Mosca: "Progressi su Ucraina". Anche Putin si congratula con Trump. Ucraina-USA, scontro nello Studio Ovale tra Trump, Vance e Zelensky. Scholz Kiev: "Putin non potrà imporre le sue condizioni". Da Usa nuovo pacchetto di armi da 725 mln - Washington: Blinken conferma nuovi aiuti a Kiev per 725 mln di dollari. Politica estera e guerre: il confronto tra Harris e Trump. Ne parlano su altre fonti

