Insegnante ai domiciliari per violenza sessuale ai danni dell’alunna minorenne

PISTOIA – Dopo Pontedera anche in provincia di Pistoia un caso di presunta violenza sessuale in un istituto scolastico. Per questo motivo sono finiti agli arresti domiciliari, su ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari Luca Gaspari, al termine di un'indagine svolta dai carabinieri di Pistoia e coordinata dalla pm Chiara Contesini, un Insegnante e la dirigente scolastica di un istituto superiore della provincia di Pistoia. Il docente, oltre alla misura cautelare, è anche stato sospeso dal provveditorato.L'Insegnante è accusato di violenza sessuale su una minorenne della propria classe ed a lui è stato applicato il braccialetto elettronico. La dirigente è stata accusata di favoreggiamento perché avrebbe aiutato il collega ad eludere le indagini informandolo della denuncia resentata dalla madre della studentessa.

