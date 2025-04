Dopo il furto alla ditta riprendono lunedì 7 aprile i lavori al ponte Paladini

lunedì 7 aprile la ripresa dei lavori di manutenzione straordinaria riguardanti il ponte Paladini (di competenza della Provincia) sul fiume Trebbia, lungo la Strada Provinciale n. 1 Tangenziale Sud-Ovest di Piacenza. Si tratta di un intervento che avrà un non trascurabile.

