The Shrouds, Davide Cronenberg ci seppellisce vivi nel suo cimitero hi-tech.

Davidè uno dei rari registi che riesce a rendere personale e affascinante l’inquadratura classica e anonima di un’auto che arriva in un determinato luogo. Un raccordo sostanzialmente inutile che nel cinema italiano, a esempio, diventa spesso una pietra al collo. Invece in The, l’inquadratura unica da quindici venti secondi di un automobile (qui una Tesla molto amata, altro che scandalo) che giunge lentamente in un luogo,sa ammantarla, anche grazie ai lapilli di score dark di Howard Shore, di un sinistro sapore conturbante.Così come la Tesla che si parcheggia poteva arrivare da una strada secondaria di History of violence, la contiguità spaziale, stilistica, concettuale di Therispetto ad altri titolihiani (eXistenz e Crash, quelli più evidenti) è quasi imbarazzante.