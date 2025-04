FOTO Bus elettrici in strada aspettando la metropolitana leggera

elettrici a servizio della città di Avellino grazie ad un finanziamento ministeriale ottenuto in passato da Palazzo di città. per continuare la “rivoluzione green”. del trasporto urbano (LEGGI QUI)Questa mattina la prima corsa simbolica con il sindaco Laura Nargi e l’amministratore unico di Air Campania Anthony Acconcia: gli autobus elettrici acquistati dal Comune di Avellino sono stati affidati in concessione gratuita all’azienda regionale di trasporto pubblico ed andranno a potenziare la flotta aziendale-Efficienza e sostenibilità del trasporto pubblico in città, le parole d’ordine senza dimenticare la necessità di snellire e rivedere un piano traffico non adeguato alle esigenze della città.Lo mette in evidenza il sindaco Nargi: “Oggi Avellino compie un passo in avanti importante e si avvicina agli obiettivi climatici dell’Unione Europea. Anteprima24.it - FOTO/ Bus elettrici in strada aspettando la metropolitana leggera Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 3 minutiOtto nuovi autobusa servizio della città di Avellino grazie ad un finanziamento ministeriale ottenuto in passato da Palazzo di città. per continuare la “rivoluzione green”. del trasporto urbano (LEGGI QUI)Questa mattina la prima corsa simbolica con il sindaco Laura Nargi e l’amministratore unico di Air Campania Anthony Acconcia: gli autobusacquistati dal Comune di Avellino sono stati affidati in concessione gratuita all’azienda regionale di trasporto pubblico ed andranno a potenziare la flotta aziendale-Efficienza e sostenibilità del trasporto pubblico in città, le parole d’ordine senza dimenticare la necessità di snellire e rivedere un piano traffico non adeguato alle esigenze della città.Lo mette in evidenza il sindaco Nargi: “Oggi Avellino compie un passo in avanti importante e si avvicina agli obiettivi climatici dell’Unione Europea.

FOTO/ Bus elettrici in strada aspettando la metropolitana leggera. Bus elettrici Anm in strada a Napoli: è il primo giorno di prova. Sorpresa al Vomero. Di Pillo (Pettinari sindaco) sui bus elettrici lungo la strada parco: "Capriole epocali di sindaco e Tua". Ecco i primi tre autobus elettrici di Brescia Mobilità. Strada Parco: ecco i bus elettrici-VIDEO. Rubati i cavi nel deposito di Portonaccio, slitta l'esordio sulle strade di Roma dei nuovi bus elettrici. Ne parlano su altre fonti

Bus elettrici Anm in strada a Napoli: è il primo giorno di prova. Sorpresa al Vomero - A Napoli oggi provati i primi 5 bus ... elettrici non stanno effettuando il servizio per il pubblico. Si tratta solo di una prova per verificare il rendimento delle batterie e la tenuta della strada. (fanpage.it)

"Bus elettrici sulla strada parco...a partire da marzo": niente più filobus? Nel frattempo spesi 32 milioni di euro - "Bus elettrici sulla strada parco...a partire da marzo": niente più filobus? Nel frattempo spesi 32 milioni di euro L'ultimo treno sull'ex tracciato ferroviario passò nel 1988, quando fu inaugurata la ... (ilpescara.it)

Tua: presentati i bus elettrici per la strada parco in Abruzzo - Presentati questa mattina, nella sede della Tua a Pescara, i primi autobus elettrici che percorreranno l'ex tracciato ferroviario attualmente noto come 'strada ... I tre bus presenti questa ... (ansa.it)