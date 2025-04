Cesenatoday.it - Come attraversare in sicurezza un passaggio a livello: lo spiega un video sui monitor in stazione

Sui monitor delle stazioni un video con le "buone pratiche" per attraversare i passaggi a livello.

Papa Francesco all’Ispettorato di Pubblica Sicurezza “Vaticano” - Il passaggio della Porta Santa non è un atto magico.

"Chi attraversa deve farlo con prudenza", il post "scioccante" di Regione Lombardia sulla sicurezza stradale scompare.

Cusago, al via la progettazione di un sottopasso per attraversare in sicurezza la provinciale per Abbiategrasso.

Pedoni sulle strisce: le regole di cui ogni automobilista deve essere a conoscenza.

Camion dei pompieri attraversa passaggio a livello con le barriere abbassate: treno lo travolge, 15 feriti.