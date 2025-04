Mister Movie | Halle Berry Dice Addio a Storm | Niente Marvel Ma Thriller con Hemsworth!

Halle Berry ha chiuso definitivamente il capitolo Marvel. Dopo 14 anni nei panni di Storm nella saga degli 'X-Men', l'attrice premio Oscar non ha intenzione di tornare nel mondo dei supereroi, neanche per un cameo in 'Avengers: Doomsday'. Scopriamo insieme perché e cosa bolle in pentola per il suo futuro. Perché Halle Non Tornerà a Vestire i Panni di Storm?Interrogata direttamente sulla possibilità di un ritorno, Berry è stata lapidaria: 'No!'. Una risposta secca che non lascia spazio a interpretazioni. Dopo aver interpretato Storm in quattro film dal 2000 al 2014, sembra che l'attrice abbia deciso di voltare pagina e concentrarsi su nuovi progetti. 'Crime 101': Un Set da Sogno con Chris HemsworthLa Berry è attualmente impegnata in 'Crime 101', un Thriller Amazon in cui recita al fianco di Chris Hemsworth (il celebre Thor).

