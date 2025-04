Omicidio Ilaria Sula niente tracce ematiche nell’auto di Mark Samson

Mark Samson, il 23enne filippino reo confesso dell'Omicidio della sua ex fidanzata Ilaria Sula, la studentessa di 22 anni scomparsa da Roma lo scorso 25 marzo e ritrovata senza vita in una grossa valigia il 2 aprile in un'area boschiva nel comune di Capranica Prenestina. nell'auto di Samson non ci sono tracce ematiche. Parallelamente all'interrogatorio proseguono gli altri atti di indagine volti a capire, tra l'altro, il giorno e l'ora del delitto. La polizia scientifica ha effettuato rilievi sull'automobile in uso a Samson e, secondo quanto apprende LaPresse da fonti investigative, non vi ha trovato tracce ematiche. È in corso nel carcere di Regina Coeli a Roma l'interrogatorio di convalida del fermo di Samson.

