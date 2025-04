Digital-news.it - Nasce Persidera Media: la nuova frontiera della distribuzione video multipiattaforma

Novità in casa!È nata, lasocietà creata dae dedicata alladi contenutisu piattaforme innovative, Fast Channels e OTT.L'obiettivo è chiaro: offrire un servizio unico che abbracci ogni aspetto necessario per l'attivazione e la gestione ottimale dei canali. Dalla selezione dei contenuti alla creazione e cura del palinsesto, fino all'emissione esu tutte le piattaforme. Si occupano ancheraccolta dati, dell'analisi degli ascolti,vendita di spazi pubblicitari egestione legale e amministrativa dei rapporti con piattaforme, editori e content owner.I servizi diofferti sono concepiti per potenziare le opportunità di monetizzazione dei contenuti lineari e on-demand degli editori.