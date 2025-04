Ilrestodelcarlino.it - Striscioni e cori, oltre 300 studenti in corteo a Bologna: manifestazione in zona universitaria

, 4 aprile 2025 –inquesta mattina,organizzata da Osa: coinvolti all’inizio circa 200 ragazzi delle scuole superiori, poi diventati 300. Assieme ai ragazzi anche alcuni docenti iscritti all’Usb., cartelli con i volti della premier Giorgia Meloni, di Matteo Salvini ed Elly Schlein imbrattati di rosso e anche un fantoccio con il volto del ministro all’istruzione Giuseppe Valditara, ereditato dall’occupazione del liceo Minghetti, sono stati portati inin. Ilha attraversato piazza Puntoni e poi via Belle Arti, dove i ragazzi si sono fermati davanti all’Accademia di Belle Arti, poi il presidio si è spostato davanti al provveditorato in via de Castagnoli. Gliprotestano contro il riarmo europeo e i tagli all’università.