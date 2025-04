Fantacalcio 5 giocatori da schierare | Paredes possibile sorpresa

Fantacalcio. A tal proposito ecco i 5 giocatori da schierare che potrebbero regalare grandi gioie ai propri fantallenatori.Paredes: Come ben si sa, non parliamo di un calciatore che fa dei bonus la peculiarità, anzi tutto il contrario. Spesso va incontro a voti rivedibili a causa dei molti cartellini gialli collezionati, ma quando di fronte hai la tua ex squadra tutto cambia. Nonostante possa essere un’arma a doppio taglio, rischiare l’argentino in una gara di questo tipo potrebbe essere da pazzi, ma soprattutto da visionari. Sololaroma.it - Fantacalcio, 5 giocatori da schierare: Paredes possibile sorpresa Leggi su Sololaroma.it Siamo finalmente giunti al 31° turno di Serie A. Ultimi giri di boa di questa stagione che vedono ancora molti discorsi aperti, a partire dalla lotta per la salvezza fino ad arrivare alla battaglia per le zone europee. Proprio per questo motivo, ad accendersi sempre di più è anche il. A tal proposito ecco i 5dache potrebbero regalare grandi gioie ai propri fantallenatori.: Come ben si sa, non parliamo di un calciatore che fa dei bonus la peculiarità, anzi tutto il contrario. Spesso va incontro a voti rivedibili a causa dei molti cartellini gialli collezionati, ma quando di fronte hai la tua ex squadra tutto cambia. Nonostante possa essere un’arma a doppio taglio, rischiare l’argentino in una gara di questo tipo potrebbe essere da pazzi, ma soprattutto da visionari.

