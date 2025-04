Bayern Monaco Inter allarme rosso per i bavaresi | i dubbi di formazione di Kompany

Bayern Monaco Inter, allarme rosso per i bavaresi: i dubbi di formazione di Kompany già per il match in campionato con l’AugsburgManca sempre meno a Bayern Monaco Inter, e arrivano novità sulla formazione che avrebbe in mente Vincent Kompany per il quarto di finale d’andata di Champions League: questo il punto fatto dalla Gazzetta dello Sport sulla lunga lista degli infortunati tra i tedeschi.Bayern Monaco – «allarme rosso. Che ironicamente suona da ambo le parti. Perché quando c’è da affrontare il Bayern Monaco (avversario dell’Inter nei quarti di Champions League, andata l’8 aprile in Germania), non si può di certo abbassare la guardia, ma è in Baviera che al momento devono fare i conti con diversi problemi. Al punto che il tecnico Vincent Kompany, mercoledì, in allenamento, si è affidato a ben sette minorenni. Internews24.com - Bayern Monaco Inter, allarme rosso per i bavaresi: i dubbi di formazione di Kompany Leggi su Internews24.com di Redazioneper i: ididigià per il match in campionato con l’AugsburgManca sempre meno a, e arrivano novità sullache avrebbe in mente Vincentper il quarto di finale d’andata di Champions League: questo il punto fatto dalla Gazzetta dello Sport sulla lunga lista degli infortunati tra i tedeschi.– «. Che ironicamente suona da ambo le parti. Perché quando c’è da affrontare il(avversario dell’nei quarti di Champions League, andata l’8 aprile in Germania), non si può di certo abbassare la guardia, ma è in Baviera che al momento devono fare i conti con diversi problemi. Al punto che il tecnico Vincent, mercoledì, in allenamento, si è affidato a ben sette minorenni.

