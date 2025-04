Città della Scienza, taglio del nastro per il Laboratorio Vivo.

Leggi su Ildenaro.it

di Marco MilanoAevento inaugurale per i nuovi spazi laboratoriali all’internomostra “Insetti & co.”, un’esposizione interattiva, anch’essa ampliata e rinnovata, che continua a svelare, con successo, i segreti del regno degli insetti. Ildeldarà il via a nuove sezioni espositive, insieme a due aree dedicate ai laboratori didattici, che arricchiranno la mostra sugli artropodi, offrendo ai più piccoli l’opportunità di immergersi in attività interattive e esperienziali. Il percorso espositivo si sviluppa in oltre quattrocento metri quadrati articolandosi in isole tematiche, ognuna dedicata a un aspetto specifico del mondo degli insetti e degli artropodi. Inoltre, sarà mostrato per la prima volta il nuovo multimediale frutto del lavoro di ricerca e mappatura dei musei entomologiciCampania.