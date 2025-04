Unlimitednews.it - Fuori il nuovo singolo di Elodie ‘Mi ami o mi odi’

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) –oggi in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “Mi ami mi odi”, ilinedito di, accompagnato dal videoclip ufficiale del brano. “Mi ami mi odi” è anche il nome dell’attesoalbum, in arrivo venerdì 2 maggio e già disponibile in pre-order.Le quattro diverse cover delprogetto discografico rappresentano i quattro atti di “The Stadium Show“, ognuno dedicato all’evoluzione artistica e alle diverse personalità di: Erotica, Magnetica, Audace e Galattica. Il“Mi ami mi odi“, prodotto da Dardust, è un’esplorazione continua con un sound che fonde sonorità pop, elettroniche e orchestrali, e permette addi spingersi nuovamente oltre i confini musicali, dimostrando ancora una volta la sua abilità di innovare, influenzare e sperimentare.