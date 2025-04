1000 Miglia 2025 | tutto pronto per la Corsa più bella del mondo In gara anche Joe Bastianich e CarloCracco

2025– L'attesa è finita: la lista delle vetture che parteciperanno alla 1000 Miglia 2025 è stata stilata dall'apposita Commissione Selezionatrice che, di anno in anno, ha l'onere di comporre il parco auto del ''museo viaggiante unico al mondo'', come lo definì Enzo Ferrari. Il percorso Ad attendere i piloti della prossima edizione della Corsa più bella del mondo, in programma da martedì 17 a sabato 21 Giugno, un percorso di circa 1900 chilometri spartiti in 5 giornate di gara, lungo un tracciato ''a otto'' ispirato a quello delle prime 12 edizioni della 1000 Miglia di velocità. San Lazzaro di Savena, Roma, Cervia-Milano Marittima e Parma le città di tappa. Gli equipaggi Saranno 29 le nazioni di provenienza degli oltre 400 equipaggi selezionati: l'Italia il paese più rappresentato, seguito a ruota da Olanda, Gran Bretagna e Stati Uniti. Ilgiorno.it - 1000 Miglia 2025: tutto pronto per la “Corsa più bella del mondo”. In gara anche Joe Bastianich e CarloCracco Leggi su Ilgiorno.it Brescia, 4 aprile– L'attesa è finita: la lista delle vetture che parteciperanno allaè stata stilata dall'apposita Commissione Selezionatrice che, di anno in anno, ha l'onere di comporre il parco auto del ''museo viaggiante unico al'', come lo definì Enzo Ferrari. Il percorso Ad attendere i piloti della prossima edizione dellapiùdel, in programma da martedì 17 a sabato 21 Giugno, un percorso di circa 1900 chilometri spartiti in 5 giornate di, lungo un tracciato ''a otto'' ispirato a quello delle prime 12 edizioni delladi velocità. San Lazzaro di Savena, Roma, Cervia-Milano Marittima e Parma le città di tappa. Gli equipaggi Saranno 29 le nazioni di provenienza degli oltre 400 equipaggi selezionati: l'Italia il paese più rappresentato, seguito a ruota da Olanda, Gran Bretagna e Stati Uniti.

