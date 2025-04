Controcorrente La Vardera lancia il nuovo movimento a Messina

Vardera a Messina per presentare il suo neo movimento “Controcorrente” nato dopo la rottura con il partito di Cateno De Luca, Sud chiama Nord.La presentazione domani, sabato 5 aprile, alle 10.30, all’hotel Royal. Del movimento fanno parte anche l'imprenditore. Messinatoday.it - "Controcorrente", La Vardera lancia il nuovo movimento a Messina Leggi su Messinatoday.it Il deputato regionale Ismaele Laper presentare il suo neo” nato dopo la rottura con il partito di Cateno De Luca, Sud chiama Nord.La presentazione domani, sabato 5 aprile, alle 10.30, all’hotel Royal. Delfanno parte anche l'imprenditore.

"Controcorrente", La Vardera lancia il nuovo movimento a Messina. Ismaele La Vardera lancia Controcorrente: "Basta siciliani che lasciano questa terra". La Vardera lancia in Sicilia il nuovo movimento 'Controcorrente'. La Vardera lancia ‘Controcorrente’, primo obiettivo Palermo 2027. Palermo, l'ex Iena Ismaele La Vardera lancia il suo movimento politico Controcorrente. Sicilia: ex Iena La Vardera lancia nuovo movimento ‘Controcorrente’. Ne parlano su altre fonti

Ddl acqua pubblica, “PeR” e “Controcorrente” sempre più vicini: “Troppo silenzio dalle altre forze” - Gela. Un'iniziativa istituzionale e politica che per il segretario regionale di “PeR”, Miguel Donegani, segna un discrimine evidente, anzitutto tra le file dei ... (quotidianodigela.it)

Controcorrente, due consiglieri di Castrofilippo aderiscono al movimento di La Vardera - La Vardera aggiunge: "L'ingresso di Monica e Maurizia, due consiglieri comunali, fa di loro i primi della provincia di Agrigento ad aderire a Controcorrente, a poco più di un mese dalla sua nascita. (agrigentonotizie.it)

La Vardera punta ai delusi del Pd, al via la scuola politica con l’ex Ferrante. «Siamo l’unico voto di protesta» - Il deputato ex Sud chiama Nord sigla un'intesa con l'ex dirigente Pd Ferrante per una scuola di formazione politica. (meridionews.it)