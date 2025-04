Bianca Censori è scappata Ha avuto un attacco di panico | Kanye West rivela che la moglie lo ha lasciato

Kanye West dal titolo "WW3" c'è un brano che si intitola "Bianca", un riferimento chiaro alla moglie Bianca Censori. Ma sono i versi del brano a destare stupore: "La mia bambina è scappata / Ma prima ha cercato di farmi ricoverare / Non andare in ospedale perché non sono malato, semplicemente non ci capisco niente". Dunque Kanye West avrebbe così confermato che sua moglie, Bianca Censori, lo ha lasciato a causa dei suoi inquietanti sfoghi sui social media, in preda ad attacchi d'ansia.Nella sua canzone Kanye West prende di mira anche la famiglia di Censori, affermando: "Loro vogliono rinchiudermi". E ancora: "Immagino che siamo i nuovi Cassie e Diddy / Sto scrivendo questa canzone per Bianca / Sento lo spirito di Donda", aggiunge, riferendosi a sua madre, morta nel 2007.

