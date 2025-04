.com - Scienza, letteratura, storia, moda. Le novità editoriali di Aprile

Michel Morange. PasteurPasteur è stato il padre della vaccinazione e il simbolo di una lotta vittoriosa contro le malattie infettive; il laboratorio fu per lui il mezzo per realizzare le sue ambizioni, ma anche un rifugio per dimenticare i gravi lutti subiti.La biografia va oltre l’ambito scientifico, vi è ampio spazio per la famiglia, gli amici e le relazioni, le idee filosofiche e religiose. La sua vita, sin dall’ingresso all’École normale supérieure, si è costruita intorno al lavoro, ai successi ottenuti e alla gloria conseguita con le sue scoperte.Michel Morange è professore emerito di Biologia all’Università Sorbonne di Parigi e l’École normale supérieure.Salerno EditriceProfilipp. 350In libreria dal 25Peter Brooks. La lezione di BalzacPeter Brooks ci racconta la propria esperienza di lettura della Comédie humaine mostrandoci come la forza narrativa di Balzac riveli la dinamicità di un mondo sul punto di affacciarsi sulla modernità.