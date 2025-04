Workshop creativo per le famiglie

Dall'8 al 10 Aprile, durante la settimana del Salone del Mobile, CYBEX invita le famiglie a un Workshop creativo per bambini presso il proprio Creative Hub in via Stendhal 36, uno dei più importanti Design District di Milano.

Il brand, in collaborazione con l'agenzia creativa Burro Studio Kids, organizza un Workshop che permette ai bambini di sperimentare in autonomia con diverse tecniche artistiche, utilizzando la torre montessoriana e sedia LEMO di CYBEX.

LEMO di CYBEX è la sedia pluripremiata, ultra-intelligente, ergonomica e innovativa, perfetta per ogni fase della vita. Con il set Training Tower, il corpo del bambino è supportato in modo sicuro, permettendo l'esplorazione, lo sviluppo dell'indipendenza e la stimolazione dell'apprendimento.

