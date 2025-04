Nuovi locali a Bologna | Battirame11 apre la stagione 2025 e si rinnova

Bologna, 4 aprile 2025 – Nasce un nuovo spazio coperto per grandi eventi a Bologna, unico nel suo genere: Battirame 11 si espande e la sua nuova veste verrà inaugurata questo weekend con eventi d'eccezione. Sabato, alle 19, ci sarà una serata speciale a inviti, mentre domenica 6 aprile, dalle 11 alle 18, l'apertura sarà rivolta a tutta la città, con il mercatino "Diversamente Fashion" e lo street food firmato Max Poggi. Il ricavato andrà devoluto alla Fondazione Ricerca Scienze Neurologiche per finanziare il Bellaria Research Center. L'alleanza Ma facciamo un passo indietro: perché si parla di una realtà unica nel suo genere? Lo spazio di Battirame coinvolge il progetto di alleanza tra Ingrediente Italia, società di Max Poggi e del Ceo Franco Rinaldi, e la cooperativa sociale Eta Beta, una realtà che dal 1992 si impegna con dedizione nella realizzazione di progetti, lavori e opportunità di vita quotidiana.

