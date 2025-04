Ilfattoquotidiano.it - Elon Musk sarà ospite al congresso della Lega in video-collegamento dagli Usa

Il fondatore di Tesla e capo del Dipartimento per l’efficienza governativa (Doge)l’d’onore delche si aprirà a Firenze sabato e si concluderà domenica con la rielezione di Matteo Salvini a segretario. Negli ultimi giorni era partito l’invito dei vertici del Carroccio alla Casa Bianca eha accettato l’invito, secondo quanto risulta al Fatto da due fonti a conoscenzaquestione. Un’ospitata che rinnova la concorrenza all’interno del governo italiano, in particolare tra Salvini e Mi, tra chi vuole mostrarsi più vicino alla Casa Bianca.I verticistanno ancora decidendo gli ultimi dettaglipartecipazione di, ma una cosa è certa: il businessmanpresente incolmentoStati Uniti. Non è ancora stato definito il giorno e l’ora ma è probabile che, considerando il fuso orario con gli Usa, il colmento sia sabato nel tardo pomeriggio.