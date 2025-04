Scuola per pastori si parte con le lezioni un aula

Scuola per pastori, si parte con le lezioni un aula Sei donne, due uomini dai 21 ai 33 anni da Toscana Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo. E' partita ufficialmente questa mattina, nelle aule di Officine Capodarno a Stia la Scuola per pastori, le cui iscrizioni si sono chiuse lo scorso 15 febbraio. Alla ShepherdSchool sono arrivate 75 domande e da queste sono stati selezionati otto studenti e studentesse che iniziano questa mattina il loro percorso sia teorico che pratico. Alle lezioni teoriche saranno affiancate lezioni pratiche e un periodo di stage presso le aziende dei Comuni del Parco nazionale delle Foreste casentinesi. Rispetto allo scorso anno il programma è stato ampliato con nuovi moduli e nuove uscite in campo. La Scuola per pastori e allevatori rientra tra le attività di ShepForBio, un progetto cofinanziato dal programma LIFE dell'Unione Europea che ha l'obiettivo di conservare alcuni habitat di prateria attraverso la promozione e la rivalutazione delle professioni tradizionali di questi territori.

