Sospendere il patto di stabilità e il green deal la proposta anti dazi di Giorgia Meloni all’Europa

Dopo aver aspettato 24 ore a reagire,spiega la sua linea e lache farà al Consiglio europeo. Ieri al Tg1 e questa mattina con maggiori dettagli a Ortona, tappa del tour nel Mediterraneo della Amerigo Vespucci: «Il dialogo con gli Usa è quello che va fatto. Per l’interesse nostro, per l’interesse della nostra economia, per l’interesse europeo, per l’interesse occidentale e quindi perseguo quello che ritengo sia più giusto», dice la premier. «Non penso che in una fase come questa sia più utile divaricare ulteriormente. Credo che la cosa utile da fare sia continuare a cercare delle soluzioni comuni perché alla fine altrimenti ci indeboliamo tutti. Poi, ripeto, sono valutazioni che si devono fare con altri interlocutori e vedremo anche qual è la posizione degli interlocutori».