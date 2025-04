Servizi socio-sanitari aperte le iscrizioni al corso Raa di Tutor Fiorenzuola

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al corso per Responsabile di Nucleo delle Attività Assistenziali (Raa) presso la scuola di formazione Tutor di Fiorenzuola; un'opportunità formativa pensata per chi desidera specializzarsi nella gestione dei Servizi socio-sanitari e acquisire competenze.

