Scavano un tunnel e svuotano il caveau di una banca da 15 milioni di euro | la banda scoperta per un suo errore

banda della maxi rapina da 15 milioni di euro avvenuta nella notte tra il 18 e il 19 novembre del 2023 nella filiale di Intesa Sanpaolo a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria. Gli indagati erano entrati nel caveau scavando un tunnel da un adiacente appartamento. Leggi su Fanpage.it Le forze dell'ordine sono risalite alladella maxi rapina da 15diavvenuta nella notte tra il 18 e il 19 novembre del 2023 nella filiale di Intesa Sanpaolo a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria. Gli indagati erano entrati nelscavando unda un adiacente appartamento.

