Torna ‘di’. La manifestazione è in programma da venerdì 11 a domenica 13 aprile, instorico. Tre giorni dedicati alla degustazione di vini con cantine provenienti da diverse zone d'Italia e specialità culinarie per chi vuole accompagnare i.Iscriviti al canale.

Il centro si inebria dei profumi del vino e del buon cibo con 'Calici di primavera'.

Le città più profumate al mondo. C’è anche Roma, ma in fondo alla classifica. Ecco perché.

Barberino Tavarnelle: l’11 e il 12 maggio il castello si inebria di profumi e sapori. Tra le colline del Chianti sboccia “Barberino in fiore”.

Il castello si inebria di profumi e sapori. Tra le colline del Chianti sboccia “Barberino in fiore”.

Bettina Tesi: “Vendo profumi originali, indipendenti, non banali. Come il rock, come me”.

I profumi liquorosi al rum, whisky, cognac per l'Autunno Inverno 2024.