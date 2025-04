Eventi, tutte le novità (e le sorprese) dell’edizione 2025 di Comicon Napoli.

Leggi su Ildenaro.it

di Marco MilanoConto alla rovescia per l’edizionedi, l’International Pop Culture Festival che torna alla Mostra d’Oltremare dal 1 al 4 maggio dopo il successo della scorsa edizione che ha registrato più di centosettanta cinquemila visitatori. E per la kermesse che tocca quest’anno quota venticinque edizioni il poster ufficiale porta la firma di Jamie Hewlett, artista internazionale, tra i più noti e influenti creatori di immagini, che partendo dal fumetto, dall’animazione e dalla musica ha conquistato il panorama visivo della cultura contemporanea. Esordio assoluto per ilsarà quello di playoff e final eights della “eSerie A Goleador” che arriva per la prima volta in Campania. Il campionato virtuale organizzato da Lega Serie A, giunto alla sua quinta edizione, giocato in esclusiva su EA SPORTS FC 25 vedrà per la speciale occasionesedici squadre che si sfideranno per aggiudicarsi il trofeo e il titolo di Campione d’Italia nei giorni 1 e 2 maggio.