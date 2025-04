Blade Runner | Il cult torna al cinema per un evento da 3 giorni

cult di fantascienza per eccellenza "Blade Runner" torna al cinema per un evento da 3 giorni organizzato da Lucky Red.L'occasione arriva dal rilascio internazionale – a quasi 50 anni dal lancio nelle sale – del Final Cut definitivo di Ridley Scott, con scene ampliate ed effetti speciali inediti rispetto alla versione dell'82. L'appuntamento per gli appassionati è stato fissato per la tre giorni che va dal 14 al 16 aprile. Tre giorni per reimmergersi nel distopico e desolante mondo della Los Angeles di un immaginifico e tetro 2019, in un'affascinante e oscura visione del futuro prossimo, presago dell'intelligenza artificiale, in cui si mescolano fantascienza, noir, love story impossibile e la straziante rappresentazione dell'essenza della vita.Blade Runner è da molti considerato un modello cinematografico iconico e irripetibile, capace di ridefinire il genere fantascientifico grazie alle sue atmosfere cupe, agli scenari distopici e alle profonde riflessioni sull'umanità.

