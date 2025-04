Unlimitednews.it - Al Gemelli una App per bambini che unisce l’IA e l’Art-Therapy

ROMA (ITALPRESS) – Sono migliaia ie ragazzi che convivono con patologie complesse in cura nei diversi reparti pediatrici del Policlinico Universitario A.IRCCS. Per loro è stato sviluppato un progetto chetecnologia, arte ed espressività in collaborazione con Saatchi&Saatchi Italia e con il contributo incondizionato di Fondazione Pfizer.“Abbiamo creato un’interfaccia utilizzando icone facili da riconoscere: ie i ragazzi, in base alla loro ispirazione e stato d’animo possono sceglierne cinque e generare un’immagine. Siamo felici di essere parte attiva in un progetto in cui la tecnologia è al servizio dell’espressione creativa deie dei ragazzi che convivono con patologie complesse“, affermano Manuel Musilli e Leonardo Cotti, Direttori creativi di Saatchi&Saatchi Italia.