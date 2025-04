361magazine.com - Verissimo, gli ospiti del 5 e 6 aprile 2025

Torna l’appuntamento con il talkSabato 5 e domenica 6, alle ore 16.30, nuovo weekend in compagnia di “”. Silvia Toffanin accoglie Alice Campello, che ha ritrovato la serenità accanto al marito Alvaro Morata e con il quale sta costruendo un nuovo capitolo di vita a Istanbul, dove il bomber gioca.Intenso ritratto per l’attrice Micaela Ramazzotti, in uscita con un nuovo film dal titolo “30 notti con il mio ex”.Per la prima volta ala carica di Carlos Diaz Gandia, il coreografo spagnolo del momento, che sta spopolando sul web grazie al video in cui dà indicazioni a Gaia per la coreografia del suo brano “Chiamo io chiami tu”.Inoltre, sarannocon i loro racconti: Yari Carrisi Power e dal serale di “Amici”, Raffaella, la ballerina eliminata nella scorsa puntata.