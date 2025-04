Bakkali Pd porta in Parlamento le denunce di Precari in Rete | Poste Italiane un servizio pubblico in agonia

Bakkali mette in luce un quadro allarmante, dove le logiche di profitto sembrano prevalere sulla funzione di servizio pubblico essenziale che Poste Italiane dovrebbe garantireL’onorevole Ouidad Bakkali (Pd) ha presentato un’interrogazione parlamentare ai Ministri dell’Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, esprimendo profonda preoccupazione per la situazione critica in cui versa il servizio postale italiano. La sua denuncia mette in luce un quadro allarmante, dove le logiche di profitto sembrano prevalere sulla funzione di servizio pubblico essenziale che Poste Italiane dovrebbe garantire.Bakkali ha evidenziato come, negli ultimi anni, si sia assistito a una progressiva erosione del servizio: chiusura di circa 700 uffici postali, orari di apertura ridotti e una drammatica diminuzione del personale. Puntomagazine.it - Bakkali (Pd) porta in Parlamento le denunce di “Precari in Rete”: Poste Italiane, un servizio pubblico in agonia Leggi su Puntomagazine.it La denuncia dimette in luce un quadro allarmante, dove le logiche di profitto sembrano prevalere sulla funzione diessenziale chedovrebbe garantireL’onorevole Ouidad(Pd) ha presentato un’interrogazione parlamentare ai Ministri dell’Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, esprimendo profonda preoccupazione per la situazione critica in cui versa ilpostale italiano. La sua denuncia mette in luce un quadro allarmante, dove le logiche di profitto sembrano prevalere sulla funzione diessenziale chedovrebbe garantire.ha evidenziato come, negli ultimi anni, si sia assistito a una progressiva erosione del: chiusura di circa 700 uffici postali, orari di apertura ridotti e una drammatica diminuzione del personale.

Bakkali (Pd) porta in Parlamento le denunce di "Precari in Rete": Poste Italiane, un servizio pubblico in agonia. Declassamento dell’Ufficio Dogane di Ravenna, Bakkali (PD) porta la questione in Parlamento. L'intervento di Bakkali sulla cittadinanza diventato virale: «La mia esperienza è quella di migliaia di bambini». Elezioni, i neo-deputati della sinistra. Bakkali: "E' tempo di rigenerare il Pd". Paglia: "Lotteremo contro questa stagione buia". Strage di Piazza della Loggia, 30 anni a Marco Toffaloni. Niente carcere, è cittadino svizzero. Ius scholae, Bakkali (Pd): «Per un futuro aperto alle diversità e al coraggio». Ne parlano su altre fonti

La parlamentare del Pd Ouidad Bakkali in piazza a Roma «per l’Europa» - C’era anche la parlamentare ravennate Ouidad Bakkali ieri (sabato 15 marzo) in piazza a Roma “per l’Europa” alla manifestazione promossa dai sindaci di 14 città e dal giornalista e scrittore Michele ... (ravennaedintorni.it)

Ucraina, Parlamento europeo vuole vietare simboli nazisti e sovietici. Pd non partecipa al voto - ma no a iniziative "strumentali" che vogliono "riscrivere la storia nei Parlamenti a colpi di maggioranze". Per il Pd, "le responsabilità di Putin e di tutti i totalitarismi, del presente e del ... (msn.com)