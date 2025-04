Juventusnews24.com - Soulé Juve, il retroscena di mercato: «Mi dovevano vendere già a gennaio per incassare soldi». Rivelazione dell’ex bianconero

Matias Soulé ha parlato a La Stampa in vista della sfida tra Roma e Juventus in programma domenica sera all'Olimpico. Il retroscena di mercato.

ADDIO DALLA JUVE – «Mentre giocavo col Frosinone, ero di proprietà della Juventus e pensavo di tornare in bianconero. Durante il mercato di gennaio mi comunicarono che mi dovevano vendere per incassare soldi, forse a una squadra araba. Quella trattativa non si è concretizzata, ma quando sono partito per il ritiro estivo sapevo già che sarei dovuto andare via»