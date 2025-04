Lettera43.it - Puma si separa dal Ceo Arne Freundt: al suo posto l’ex Adidas Arthur Hoeld

Cambio al vertice in casa. Il marchio sportswear ha infatti annunciato lazione dal Ceo, nominato nel 2022, che lascerà dunque l’azienda in cui ha lavorato negli ultimi 14 anni e per cui ha ricoperto varie posizioni di leadership. Una decisione sopraggiunta «di comune accordo per opinioni strategiche discordanti». Al suoarriverà, ex, che entrerà in carica a partire dall’1 luglio. Il brand ha parallelamente promosso Matthias Bäumer, Vice president della Business unit teamsport, al ruolo di direttore commerciale. Tra 12 aprile e 1 luglio, il board conterà Maria Valdes (Chief Product Officer), Markus Neubrand (Chief Financial Officer) e Matthias Bäumer (Chief Commercial Officer). Il team guiderà l’azienda nella fase di transizione.Il nuovo Ceo di(Getty Images).