HONOR 400 Lite è ufficiale con un grande display e varie funzioni IA

HONOR in queste ore ha annunciato HONOR 400 Lite per una commercializzazione che sarà da subito a livello globale

la fotocamera da 108 MP e il display AMOLED da 3.500 nit trasformano Honor's 400 Lite in un intrigante telefono di fascia media - Il nuovo Honor 400 Lite racchiude una fotocamera principale da 108 MP e un display AMOLED da 3.500 nit in un telaio elegante e resistente all'acqua, che rimane relativamente sottile e leggero nonostan ... (notebookcheck.it)

Honor 400 Lite: un nuovo smartphone senza fronzoli - Honor ha annunciato il 400 Lite, un dispositivo che segue la linea degli smartphone moderni senza introdurre particolari novità. Buon display, fotocamere nella media e un chipset senza grandi ambizion ... (news.fidelityhouse.eu)

Honor 400 Lite è già in vendita in Europa: immagini, caratteristiche e prezzo - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)