Vieira rivela | Il gol subito contro la Juventus non mi ha fatto dormire la notte Dico questo sulla sconfitta dello Stadium

In conferenza stampa, presentando Genoa–Udinese, Patrick Vieira è tornato anche sulla sconfitta dello Stadium contro la Juve. Le sue parole.

Vieira – «Quando guardiamo bene le partite contro le big abbiamo sempre combattuto. Ma alla fine abbiamo perso e significa che dobbiamo crescere. Dobbiamo continuare a lavorare sui dettagli perché sono quelli che ci fanno vincere o perdere. I complimenti sono belli ma alla fine non abbiamo preso punti. E questo mi dà fastidio specialmente quando la squadra merita il punto. E' questo il livello che dobbiamo alzare, dobbiamo essere più uniti. La rete presa contro la Juve non mi ha fatto dormire la notte. Potevamo fare meglio nell'aspetto difensivo».

