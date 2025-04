Cacciatore caricato da un cinghiale finisce in ospedale

Cacciatore caricato da un cinghiale finisce in ospedale. L'incidente di caccia è avvenuto in località Montebenichi nel comune di Bucine e sul posto è arrivata l'ambulanza Blsd della Misericordia di San Giovanni Valdarno e dei vigili del fuoco inviata dalla centrale del 118 dell'Asl Toscana Sud Est. Il ferito, condotto all'ospedale della Gruccia in codice giallo, è un uomo di 54 anni.

