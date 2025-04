Riaperta via Matteucci dopo la riparazione del cedimento stradale

Riaperta questa mattina, venerdì 4 aprile, la regolare circolazione nel tratto di via Matteucci, in direzione est, che era stato chiuso in seguito al cedimento dello scorso 3 marzo. I tempi sono stati rispettati, nonostante il. Pisatoday.it - Riaperta via Matteucci dopo la riparazione del cedimento stradale Leggi su Pisatoday.it Con la conclusione dell'intervento effettuato da Acque è stataquesta mattina, venerdì 4 aprile, la regolare circolazione nel tratto di via, in direzione est, che era stato chiuso in seguito aldello scorso 3 marzo. I tempi sono stati rispettati, nonostante il.

Via Matteucci, concluso l'intervento da parte di Acque. Riattivata la normale viabilità. Cedimento asfalto in via Matteucci, proseguono i lavori: strada riaperta entro la prima settimana di aprile. Acque, via Matteucci: ripristino fognatura nei tempi previsti, riapertura strade entro la prima settimana di aprile. ?Via Matteucci, lavori in linea coi tempi. Il calendario degli interventi per il Ponte dell’Industria e quello di via Giulio Rocco. La scuola di musica appena riaperta dopo l’alluvione è finita ancora sott’acqua. Ne parlano su altre fonti

Voragine in strada: "Via Matteucci quasi pronta a riaprire" - la sostituzione di 60 metri di condotta fognaria in via Matteucci a Pisa, resa necessaria dopo il cedimento del 3 marzo, procede secondo programma e si avvia alla conclusione. Salvo imprevisti legati ... (lanazione.it)