Napolitoday.it - Tragedia in carcere: detenuto si toglie la vita con una busta di plastica

Tragedia in carcere: detenuto si toglie la vita con una busta di plastica.

Tragedia in via delle Casermette: detenuto in carcere da due giorni si toglie la vita.

Detenuto di 70 anni si toglie la vita nel carcere di Marassi.

Capanne, fuoco nella cella: morto detenuto.

Tragedia nel carcere di Prato, detenuto si suicida inalando il gas di un fornellino.

Tragedia nel carcere di Avellino: detenuto 37enne trovato senza vita.