Incidente stradale con una vittima pesanti disagi alla circolazione

Leggi su Caffeinamagazine.it

Bruttissimosul raccordo auto. Un mezzo pesante è finito fuori strada e purtroppo l’autista è deceduto. Erano circa le 4:45 del mattino quando i Vigili del Fuoco del Comando di Potenza sono intervenuti sul raccordo autoPotenza-Sicignano, in direzione Salerno.Il sinistro ha coinvolto un autocarro carico di cemento in polvere. L’autista ha perso il controllo del mezzo che è uscito fuori strada. Sul posto sono state inviate due squadre operative e un’autogrù, per un totale di 11 unità. Presenti anche personale dell’Anas, Polizia e operatori del 118. Leggi anche: 19enne uccide il papà per difendere la mamma, poi aspetta i soccorsi e si fa arrestaresul raccordo auto, tratto chiuso al trafficoL’impatto è stato purtroppo fatale per il conducente del mezzo pesante, deceduto sul colpo.